Cohab em Curitiba: 72 famílias ganham casa e ajudam a plantar jardim comunitário

Moradores da Vila Divino, no bairro Atuba, estão prestes a virar a página de suas vidas com a entrega de 72 novas moradias pela Prefeitura de Curitiba. Antes mesmo de receberem as chaves, os futuros residentes já deixaram sua marca no local, participando de uma ação de plantio promovida pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab).

Na última semana, a comunidade se reuniu para plantar 40 mudas de manacás-de-jardim em frente aos blocos recém-construídos. A iniciativa vai além do embelezamento, criando um vínculo especial entre os moradores e seu novo lar.

“Plantar com as próprias mãos os estimula a cuidar do conjunto, que estamos construindo com tanto carinho para transformar a vida da comunidade”, explica André Baú, presidente da Cohab.

O projeto de urbanização da Vila Divino é um investimento robusto da Prefeitura, totalizando R$ 23,9 milhões. Além das 108 moradias planejadas, o empreendimento inclui infraestrutura completa e painéis fotovoltaicos, refletindo um compromisso com a sustentabilidade.

Para Delair Alves, 52 anos, futura moradora, o plantio simboliza um novo começo. “Essas plantas representam o nosso futuro, elas vão crescer ali junto com a nova fase das nossas vidas”, compartilha emocionada.

Vagner Cypriano, gestor ambiental do projeto, ressalta os benefícios ambientais da iniciativa. “O plantio de jardins e arbustos auxilia no controle da temperatura, gestão de águas pluviais e promove o equilíbrio climático”, explica.

A transformação é visível não apenas no ambiente, mas também na vida dos moradores. O casal de aposentados Lourdes de Paula, 65 anos, e Valfrides Ferreira, 72, expressam sua gratidão: “Estamos muito contentes, depois de tanto sacrifício aqui na vila durante esses anos difíceis. Mas agora está ficando tudo lindo, uma benção de Deus.”