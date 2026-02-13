Cohab debate regularização da Vila Joanita com moradores em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O presidente da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), André Baú, visitou a Vila Joanita, no bairro Tarumã, nesta sexta-feira (13) para discutir possibilidades de regularização da área com moradores. O encontro ocorreu na Associação de Moradores local, onde Baú ouviu as demandas da comunidade apresentadas pela presidente Júnia Celli Costa Silva.

A regularização da Vila Joanita é considerada complexa, envolvendo cerca de 400 famílias e questões ambientais, já que a área é ponto de encontro dos rios Bacacheri e Atuba. Baú afirmou que soluções serão buscadas em conjunto com outros órgãos municipais, como o Ippuc e as Secretarias de Meio Ambiente e Obras.

Durante a visita, o promotor de Justiça Robertson Fonseca de Azevedo e o professor Alexandre Pedrozo apresentaram plantas e maquetes da área, sugerindo o uso de terrenos próximos para realocação de famílias, quando necessário. Eles destacaram a importância de respeitar os moradores atuais e preservar o meio ambiente em qualquer intervenção.

Após a reunião, os participantes percorreram as ruas da Vila Joanita para avaliar a situação in loco. O encontro contou ainda com a presença de representantes da administração regional do Cajuru e técnicos da Cohab.