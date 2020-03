Um perfil falso com mais de 1,2 mil curtidas com a logomarca da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) no Facebook está prometendo ajudar as pessoas nas inscrições para a aquisição de imóveis do programa habitacional. A prefeitura pediu que a postagem fosse retirada da rede social.

No golpe, é solicitado aos interessados que deixem nome e telefone nos comentários para que alguém posteriormente entre em contato para obter mais informações. No entanto, o sistema de convocação para quem deseja um imóvel próprio pela Cohab é diferente.

As convocações são feitas unicamente por correspondência oficial da companhia. Na carta, o inscrito é convocado para participar de reunião explicativa em data e horário previamente estabelecidos.

“Não existe inscrição por rede social, tampouco oferta de imóveis. Em nossa página do Facebook divulgamos matérias jornalísticas com as obras e realizações da Cohab, além de prestar esclarecimentos à população por meio das mensagens diretas”, ressalta José Lupion Neto, presidente da Cohab.

Alerta

Para ser convocado, o cidadão precisa estar inscrito no cadastro de pretendentes a imóveis populares, a chamada fila da Cohab. A inscrição deve ser feita em uma das agências distribuídas nas dez administrações regionais da cidade, ou pelo site oficial da Cohab. No Facebook, a página oficial é o www.facebook.com/cohabcuritiba/. Mais informações ou dúvidas podem ser esclarecidas por meio do Alô Cohab (0800-41-3233), no horário das 9 às 15 horas.