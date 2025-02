Cohab dá esperança a moradores em visita inédita a comunidade de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Vila Santos Andrade, no bairro Campo Comprido, recebeu uma visita especial nesta quinta-feira (13). Equipes da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) e da Administração Regional Portão estiveram no local para conhecer de perto as necessidades dos moradores e iniciar estudos para um possível projeto habitacional na região.

Liderada pelo recém-empossado presidente da Cohab, André Baú, a comitiva surpreendeu os moradores com sua presença. “É a primeira vez na história que um presidente da Cohab visita nossa comunidade”, declarou emocionada Rosenilda de Paula, conhecida como Nenê, presidente da Associação de Moradores e Amigos do Jardim Santos Andrade.

Durante a visita, a equipe da Cohab cadastrou 296 famílias, muitas delas vivendo em condições precárias em área de preservação ambiental, próxima à bacia do rio Barigui. Os moradores aproveitaram a oportunidade para expor suas principais reivindicações, destacando problemas como falta de infraestrutura e alagamentos frequentes.

Baú, que assumiu recentemente a presidência da Cohab a convite do prefeito Eduardo Pimentel, afirmou: “Aceitei o convite do prefeito Eduardo Pimentel para assumir a Cohab com objetivo de melhorar a qualidade de vida das famílias que mais precisam. E o primeiro passo é conhecer de perto a realidade das comunidades, para depois buscarmos recursos e áreas para a construção das moradias”.

A iniciativa da Cohab trouxe um novo ânimo para a comunidade. “Acendeu uma chama nos corações de quem está esperando uma moradia. A esperança dos moradores foi renovada, de um dia viver longe do rio, longe do pó”, comentou Nenê.

Rodrigo Reis, administrador regional do Portão, que acompanhou a visita, destacou a importância da ação. “É muito importante a presença da Cohab nos bairros, se mostrar atuante para sanar os problemas das pessoas. Essa é uma ocupação antiga que agora a Prefeitura pretende urbanizar, para dar mais dignidade às famílias”, disse.

A visita à Vila Santos Andrade faz parte de uma série de ações da nova gestão da Cohab. Após visitar o Parolin e a Vila Divino, no Atuba, a próxima parada será a Vila Portelinha, no Santa Quitéria, na próxima semana.