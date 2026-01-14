Cohab convoca inscritos para novo empreendimento com 360 apartamentos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) está convocando inscritos de sua fila de pretendentes para apresentação do Residencial Estação Bordignon, novo empreendimento habitacional no bairro Uberaba. O conjunto, que será construído em parceria com a construtora Tenda, contará com 360 apartamentos e integra o Programa Casa Curitibana.

Os convocados estão recebendo por e-mail e WhatsApp uma apresentação completa do conjunto, incluindo plantas dos apartamentos, perspectivas dos blocos e áreas comuns, informações sobre infraestrutura e proximidade de equipamentos públicos e serviços da região. As condições de financiamento também são detalhadas.

O empreendimento terá cinco blocos com unidades de dois quartos, com ou sem varanda, e área privativa de 34,6 m². As áreas comuns incluirão estacionamento, parquinho infantil, espaço pet, área com churrasqueira, bicicletário e quadra esportiva. Localizado na rua Celso Luiz do Vale, ficará a cerca de 800 metros da Avenida das Torres.

Vantagens para os inscritos

Estão sendo convocados inscritos da faixa 2, com renda familiar acima de R$ 2.850. O Programa Casa Curitibana oferece isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), economia superior a R$ 6 mil. Somados, os subsídios municipal e estadual chegam a R$ 30 mil para abatimento da entrada, podendo alcançar R$ 90 mil para pessoas com mais de 60 anos.

Os recursos para a construção são provenientes do programa Minha Casa, Minha Vida, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Os interessados podem agendar atendimento presencial para simulações, esclarecimento de dúvidas e suporte para assinatura do contrato de aquisição do imóvel.