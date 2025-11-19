Cohab apresenta proposta de 256 novas moradias para comunidade na CIC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) apresentou nesta terça-feira (18/11) uma proposta para transformar a realidade da ocupação irregular na comunidade 29 de Março, na CIC. O plano preliminar prevê a implantação de 256 novas moradias no local, onde famílias enfrentam precariedade habitacional há cerca de dez anos.

Seguindo a diretriz de preservar vínculos comunitários, o projeto visa melhorar a qualidade de vida da população sem deslocar os moradores para outras regiões. A proposta foi elaborada com base em um mapeamento e cadastramento das famílias realizado em março pelo serviço social da Cohab.

Casas sobrepostas atendem necessidades locais

A tipologia proposta prevê a construção de 64 blocos com quatro unidades habitacionais cada. O conceito adotado é o de casas sobrepostas, com unidades térreas para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção, e unidades no pavimento superior para as demais famílias.

André Baú, presidente da Cohab, explicou que a escolha considerou o perfil da comunidade: “Boa parte desta comunidade teria dificuldade de adaptação em prédios de apartamentos. E com a construção de casas térreas não alcançaríamos a quantidade necessária de unidades no terreno.”

A proposta faz parte de um programa habitacional mais amplo do município, que prevê a entrega de 868 moradias no primeiro ano de gestão, com outras 1.369 em construção e mais de seis mil unidades em fase de aprovação. A Cohab busca recursos de diversas fontes para viabilizar estes e futuros projetos habitacionais na cidade.