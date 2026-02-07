Aviso à população

Cohab alerta: golpistas usam WhatsApp para enviar mensagens falsas

A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) emitiu um alerta sobre um novo golpe que está sendo aplicado em seu nome. Criminosos estão enviando mensagens falsas pelo WhatsApp, tentando induzir as pessoas a fornecerem dados pessoais em um site falso que imita o da Cohab e possivelmente realizar pagamentos indevidos.

A Cohab enfatiza que não realiza negociações ou oferece oportunidades de pagamento por meio do WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de mensagens. A companhia está tomando medidas para impedir a disseminação dessas mensagens fraudulentas e buscar a responsabilização legal dos envolvidos.

Como se proteger e obter informações oficiais

Para evitar cair em golpes, a Cohab recomenda que os cidadãos busquem informações apenas pelos canais oficiais da companhia:

– Alô Cohab (telefone): 41 3221-8133 ou 0800 041 3233 (apenas para telefone fixo local)
– E-mail: falecom@curitiba.pr.gov.br
– Atendimento presencial: Agências Cohab (com agendamento prévio)

A Cohab reforça a importância de não fornecer dados pessoais ou realizar pagamentos por meio de links ou contatos não oficiais. Em caso de dúvidas, os cidadãos devem entrar em contato diretamente com a companhia pelos canais informados acima.

