A casa noturna Curitiba Comedy Club anunciou nesta terça-feira (8) que fechará as portas por causa da crise econômica da pandemia de coronavírus. O imóvel, localizado na Rua Mateus Leme, no São Francisco, também já foi colocado à venda. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a decisão foi tomada após a casa passar seis meses fechada ou operando com a capacidade extremamente reduzida.

O Comedy Club foi inaugurado há dez anos e os shows de comédia eram diários. A casa revelou inúmeros artistas da comédia para o cenário nacional. Segundo o empresário João Leonardo Madalosso, depois de fechar as portas por conta da pandemia, a administração ainda tentou funcionar como restaurante, mas o movimento não foi suficiente para cobrir as contas.

A decisão de fechar vem antes de ficar inviável até o pagamento das rescisões de funcionários. “Em dez anos, conseguimos transformar a nossa casa em um dos atrativos turísticos mais famosos da cidade de Curitiba. Fomos um dos primeiros restaurantes à aderir à campanha do #Fiqueemcasa, certos de que a pandemia seria vencida em pouco tempo e certos de que teríamos apoio dos órgãos superiores. Nada disso aconteceu”, lamenta o empresário em nota. “Foram seis meses de completo desamparo de todas as esferas do governo, em todos os seus níveis”, completa Madalosso.

Humor em Curitiba

A casa surgiu em Curitiba com uma proposta inovadora. No palco, se apresentaram inúmeros comediantes locais e nacionais. A casa foi uma das responsáveis pelo sucesso de Afonso Padilha, que agora tem um canal especial de humor na Netflix. Também fez história por ali o Emerson Ceará, que era garçom do Comedy e estourou como um dos renomados comediantes do Brasil.

“Queremos que todos levem consigo a lembrança dos ótimos momentos que passaram em nossa casa, dando muita risada com nossos comediantes. Nós queremos ficar para sempre em seus corações e em suas lembranças”, pede Madalosso.

Para quem deseja se despedir da casa noturna, ela fica aberta como restaurante até o dia 18 de setembro. A mesa pode ser comprada antecipadamente pelo site www.sympla.com.br/curitibacomedy.

O imóvel está à venda e o contato pode ser feito com a administração pelo telefone fixo (41) 3018-0474.

Reembolso

Em nota, a Comedy Club informa que aqueles que compraram convites para o festival de teatro de curitiba, ainda em março, devem solicitar reembolso pelo e-mail falecom@festivaldecuritiba.com.br

“Queremos agradecer imensamente à todos nossos comediantes, que foram os responsáveis diretos pelas risadas de quase 1 milhão de pessoas nestes dez anos […]. Agradecer à toda nossa equipe de funcionários, que sempre deu duro e trabalhou incansavelmente (sempre com um sorriso no rosto) para que todos os que passassem por nossas portas tivessem a melhor experiência possível. Esperamos um dia conseguir juntar forças para voltar a trazer alegria ao povo curitibano”, fecha a nota do estabelecimento.