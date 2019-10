Acontece neste sábado (26), das 13h30 às 17h30, o evento “Juntas em uma só voz”. A iniciativa é do Clube da Alice, em parceria com a Fundação Clube Athletico Paranaense, e destinará 100% da renda dos ingressos vendidos ao Hospital Erasto Gaertner. A ideia das organizadoras é realizar a produção de um filme do maior Flash Mob do Outubro Rosa de Curitiba.

O vídeo tem potencial para viralizar nas redes sociais por uma causa extremamente nobre, que é chamar a atenção sobre a importância da prevenção ao câncer de mama e do seu diagnóstico precoce, unindo o máximo de mulheres em torno desse tema. O convite foi feito na página do Clube da Alice no Facebook. O objetivo é reunir 350 mulheres para a performance coreográfica que será realizada no gramado da Arena da Baixada, com acompanhamento da Orquestra Sinfônica de Curitiba.

Para quem for ao local, haverá espaço kids cheio de atrações para as crianças aproveitarem também a experiência. As coreografias serão de Petra Schuster (Backstage Escola de Dança) e Eliane Fetzer (Centro de Dança Eliane Fetzer).

O ingresso tem preços populares e cada um custa R$ 10, o que dá direito ao visitante a acesso para assistir a gravação do vídeo e área de recreação infantil. A Arena fica na Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde.