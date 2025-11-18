Cloudflare: Instabilidade derruba serviços como X e ChatGPT nesta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma instabilidade interna na plataforma Cloudflare provocou a queda de diversos serviços e sites na internet na manhã desta terça-feira (18/11). A Cloudflare, que atua como uma camada de segurança e infraestrutura para milhões de endereços, foi afetada por uma “degradação interna de serviço”.

Entre os sites que apresentaram instabilidade ou ficaram completamente fora do ar, estavam a rede social X (antigo Twitter), a ferramenta de inteligência artificial Chat GPT, a gigante do varejo Amazon e a plataforma de design Canva.

Segundo a própria empresa, a equipe técnica foi rapidamente mobilizada para resolver o problema. A última atualização, publicada às 9h35 (13h35 no horário de Londres), indicava que o trabalho de recuperação estava em curso.

Imagem: Reprodução/Cloudflare.

A companhia confirmou ter conseguido restaurar completamente a funcionalidade de dois de seus serviços essenciais: o Cloudflare Access e o WARP. Após a implementação de correções técnicas, a empresa de segurança e infraestrutura web confirmou que os problemas de acesso e as taxas de erro haviam retornado aos níveis normais, anteriores ao incidente.

O que quer dizer que um site caiu?

A Cloudflare funciona como um intermediário e escudo entre o servidor do site e o usuário final. Isso significa que, em vez de o usuário acessar o site diretamente, a conexão passa pela rede global da Cloudflare para garantir segurança contra ataques cibernéticos e otimizar o desempenho, acelerando o carregamento do conteúdo.

Quando um site “cai” devido a uma falha nessa infraestrutura, como ocorreu nesta terça-feira, isso geralmente indica que uma falha ocorreu dentro do próprio sistema da Cloudflare, como um problema em um de seus data centers ou um erro de software distribuído.

O impacto é amplo: os sites que dependem da Cloudflare para gerenciar o tráfego e a segurança ficam indisponíveis ou apresentam altos níveis de erro para os usuários. A “degradação interna” de serviço é justamente o termo técnico que a empresa usa para descrever uma falha crítica que afeta a capacidade de sua rede de funcionar normalmente.