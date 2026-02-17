Clínica parceira da Prefeitura realiza 14 mil atendimentos gratuitos a pets

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A HPet Clínica Veterinária, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, realizou 14.176 atendimentos gratuitos a cães e gatos de moradores da cidade nos últimos nove meses e meio. A colaboração, iniciada em 22 de abril de 2025, reforçou significativamente os serviços da Rede de Proteção Animal municipal.

Localizada na Rua Vicente Geronasso, 1.480, no bairro Boa Vista, a clínica oferece uma estrutura completa com consultórios, equipes especializadas, salas de cirurgia equipadas e laboratórios. Os serviços prestados incluem 306 cirurgias, 161 consultas especializadas, 267 procedimentos clínicos, 423 exames de ecocardiograma e 8.656 exames de sangue.

O atendimento gratuito é disponibilizado mediante agendamento online através do site da Rede de Proteção Animal de Curitiba. As vagas são abertas todas as segundas-feiras ao meio-dia, destinadas a moradores de Curitiba cadastrados no programa Armazém da Família e protetores independentes de animais.

Além da HPet, a Prefeitura de Curitiba mantém o Hospital Veterinário Municipal São Francisco de Assis, no bairro Taboão, que realizou 30 mil consultas gratuitas em seu primeiro ano de funcionamento. Um novo hospital veterinário municipal está em construção na zona Sul, no bairro Pinheirinho, com previsão de conclusão até o final deste ano.

A iniciativa tem se mostrado essencial para tutores como Stephania Silveira da Mota, moradora do Parolin, que utiliza o serviço para o tratamento renal de sua gata Luna. “Esse serviço que a Prefeitura oferece para nós é essencial. Esse atendimento e tratamento gratuitos ajudam a gente que tem bastante animais para cuidar”, afirmou Stephania.