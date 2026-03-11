Clínica-escola em Curitiba oferece sessões de psicologia e fisioterapia por R$ 10

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Faculdade Pequeno Príncipe (FPP) abriu vagas para atendimentos com valores sociais nas áreas de psicologia e fisioterapia para moradores de Curitiba e da Região Metropolitana. Os serviços têm preços reduzidos, entre R$ 10 e R$ 30 por sessão.

A principal novidade é o início dos atendimentos em fisioterapia, ofertados pela primeira vez pela faculdade. A Clínica Escola começou a funcionar neste mês com a chegada da primeira turma do curso ao 5º período, etapa em que os estudantes passam a realizar práticas supervisionadas.

As sessões acontecem no Ambulatório Interprofissional da FPP, localizado na Rua João Negrão, no centro da cidade, com valor de R$ 10 por atendimento.

Segundo o coordenador do curso de fisioterapia, Jordan de Moura e Silva, o primeiro serviço disponível será voltado à fisioterapia traumato-ortopédica. “São sessões de uma hora, que vão tratar problemas de pré e pós-operatório, lesões decorrentes do trabalho e lesões ergonômicas”, explica.

A duração do tratamento varia de acordo com a necessidade de cada paciente e com o prognóstico da lesão. Caso seja necessário, o acompanhamento pode se estender por vários meses. “Se a pessoa precisar de tratamento por seis meses, por exemplo, ela poderá permanecer nesse período realizando as sessões”, afirma o coordenador.

Já a Clínica de Psicologia da faculdade é um serviço consolidado e atende a comunidade há vários anos. A unidade realiza cerca de 1.300 atendimentos por semestre e oferece acompanhamento psicológico para pessoas de todas as idades. Embora não haja restrição etária ou social para o atendimento, a prioridade é dada a pessoas que não têm condições de arcar com os custos de terapias particulares.

Como conseguir atendimento

Os atendimentos psicológicos e de fisioterapia não exigem encaminhamento médico. Ambos os serviços são abertos à comunidade, mas possuem número limitado de vagas.

Para consultas com psicólogos, os valores variam entre R$ 10 e R$ 30 por sessão. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (41) 3310-1515 ou pelo e-mail clinica-psicologia@fpp.edu.br.

Já para os atendimentos de fisioterapia, as vagas iniciais também são limitadas, mas a instituição mantém uma lista de espera para novos pacientes. O agendamento pode ser feito diretamente com o Ambulatório Interprofissional pelo WhatsApp (41) 99670-0214 ou pelo telefone (41) 3310-1522.