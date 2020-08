Depois de mais de quatro meses com os serviços suspensos por conta da pandemia do novo coronavírus, a Clínica de Odontologia da Universidade Positivo reinicia o atendimento ao público na próxima segunda-feira, dia 10. Aberto para a comunidade em geral, o atendimento engloba serviços de prevenção, interceptação e tratamento de doenças bucais.

Alguns dos procedimentos disponibilizados são: profilaxia, periodontia, cirurgias gerais, próteses, implantes, ortodontia e odontopediatria.

O atendimento, realizado por alunos de graduação e pós-graduação, sob supervisão de docentes, acontece de segunda a sexta-feira nos períodos da manhã, tarde e noite, no campus Ecoville. Para evitar o contágio do novo coronavírus, estão sendo tomadas todas as medidas sanitárias recomendadas, como uso de equipamentos de proteção, distanciamento ampliado entre os atendimentos, esterilização diária de toda a clínica e espaços comuns, além da diminuição da capacidade de atendimento.

Os interessados devem passar por uma triagem que define quais serão os procedimentos necessários em cada caso. A maior parte dos tratamentos é gratuita e alguns possuem custos reduzidos. O agendamento pode ser feito pelos telefones (41) 3317-3000 e (41) 3207-3837.

Serviço

Clínica de Odontologia da Universidade Positivo

Local: Campus Ecoville | R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Ecoville.

Agendamentos pelo telefone (41) 3317-3000 e (41) 3207-3837.

