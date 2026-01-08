Circuito sacro da Oficina de Música de Curitiba inicia com 13 concertos gratuitos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de sábado (10/1), a 43ª Oficina de Música de Curitiba leva concertos gratuitos de música erudita e antiga a igrejas e oratórios da cidade. O circuito sacro do festival inclui 13 apresentações em locais como a Capela da Glória, o Oratório de Bach no Bosque Alemão e a Catedral da Praça Tiradentes.

A novidade desta edição são três concertos na Igreja da Ordem, o templo mais antigo de Curitiba, recentemente restaurado no Centro Histórico. O destaque é o concerto “Sacrum Brasiliae: Música na Corte de D. João VI”, da Camerata Antiqua de Curitiba, que será apresentado na Catedral e também em Roma, celebrando os 200 anos de relações Brasil-Vaticano.

Na Capela da Glória, serão realizados seis concertos de música antiga, sempre às 19h, até 17/1. O Oratório de Bach no Bosque Alemão receberá apresentações nos dois fins de semana do evento, com destaque para recitais de violão. Já a Igreja da Ordem sediará concertos ao meio-dia nos dois domingos da Oficina.

Todos os concertos do circuito sacro têm entrada gratuita e classificação livre. A programação completa inclui apresentações de grupos como o Quarteto Calêndula, Ilex Ensemble e classes de prática musical da própria Oficina de Música.