Circuito de Xadrez Xeque Mate realiza etapa final neste sábado em Curitiba

A etapa final do Circuito de Xadrez Xeque Mate acontece neste sábado (30/11) no Sesc Água Verde, em Curitiba. O evento, que reúne cerca de 120 competidores, é uma parceria entre a Federação Paranaense de Xadrez, o Sesc Fecomércio e a Prefeitura de Curitiba.

As disputas começam às 8h da manhã e definirão os campeões nas categorias ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, comerciários e PCDs. O circuito, criado em 2011, tem como objetivo incentivar a prática do xadrez nas escolas e comunidades.

Ao longo do ano, o Circuito Xeque Mate contou com aproximadamente 2000 participantes distribuídos em diversas categorias, incluindo escolares, veteranos e comunidade em geral. O evento é considerado um dos maiores de xadrez estudantil e comunitário do país.

A competição final acontece no Sesc Água Verde, localizado na Avenida República Argentina, 944. A entrada é gratuita para o público interessado em acompanhar as partidas.