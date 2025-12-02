Neste sábado

Circuito de Xadrez Xeque Mate realiza etapa final neste sábado em Curitiba

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 02/12/25 14h01
Etapa final do Circuito Xeque-Mate de Xadrez 2025 acontece no próximo sábado. Foto: Divulgação

A etapa final do Circuito de Xadrez Xeque Mate acontece neste sábado (30/11) no Sesc Água Verde, em Curitiba. O evento, que reúne cerca de 120 competidores, é uma parceria entre a Federação Paranaense de Xadrez, o Sesc Fecomércio e a Prefeitura de Curitiba.

As disputas começam às 8h da manhã e definirão os campeões nas categorias ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, comerciários e PCDs. O circuito, criado em 2011, tem como objetivo incentivar a prática do xadrez nas escolas e comunidades.

Ao longo do ano, o Circuito Xeque Mate contou com aproximadamente 2000 participantes distribuídos em diversas categorias, incluindo escolares, veteranos e comunidade em geral. O evento é considerado um dos maiores de xadrez estudantil e comunitário do país.

A competição final acontece no Sesc Água Verde, localizado na Avenida República Argentina, 944. A entrada é gratuita para o público interessado em acompanhar as partidas.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.