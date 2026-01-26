Respeitável público

Circo da Cidade de Curitiba passa por revitalização para celebrar 50 anos

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 26/01/26 12h02
Circo da Cidade passa por revitalização para celebrar 50 anos de história. Curitiba, 21/01/2026. Foto: Cido Marques/FCC

O Circo da Cidade, um dos mais tradicionais equipamentos culturais de Curitiba, está passando por uma ampla obra de revitalização. As intervenções, que já começaram, visam modernizar toda a estrutura para celebrar os 50 anos de história desse espaço dedicado à arte circense no Alto Boqueirão.

Vinculado à Fundação Cultural de Curitiba, o Circo está recebendo melhorias para garantir mais conforto, segurança e qualidade técnica para artistas e público. As obras incluem novos banheiros e piso com acessibilidade, além de uma lona mais reforçada.

Jane D’Ávila, consultora de Circo da FCC, explica: “Teremos calçadas acessíveis, tendas novas e a lona principal totalmente refeita, com fabricação de alta qualidade, a chamada superlona”. A reforma deve ser concluída no primeiro semestre deste ano.

O projeto também prevê a construção de uma tenda de apoio, que servirá como espaço de convivência para crianças, famílias, artistas e professores, permitindo lanches, conversas e atividades sociais.

Criado em 1976, o Circo da Cidade é um símbolo da cultura curitibana. Suas raízes estão ligadas à tradicional família circense Queirolo, responsável por importantes contribuições na história do circo no Brasil e em Curitiba.

Atualmente, o Circo conta com uma programação selecionada por meio de editais do Fundo Municipal da Cultura, garantindo apresentações gratuitas para a população e oficinas voltadas especialmente ao público infantil. Em 2025, o espaço exibiu 50 espetáculos e oficinas circenses, atendendo cerca de 18 mil pessoas, a maioria crianças das escolas municipais e de CMEIs.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.