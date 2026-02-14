Cinemateca exibe filmes menos conhecidos de Hitchcock durante Carnaval

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Cinemateca de Curitiba oferece uma alternativa cultural para quem busca fugir da folia carnavalesca. De 14 de fevereiro a 1º de março, o espaço exibe a mostra “Alfred Hitchcock em Preto e Branco – Assassinos, Psicopatas e Malucos Pelas Mãos do Mestre do Suspense”, com entrada gratuita.

A programação revisita a fase inicial da carreira do renomado diretor britânico, apresentando obras menos populares que ajudaram a moldar sua linguagem cinematográfica. Entre os destaques estão “Rebecca – A Mulher Inesquecível”, vencedor do Oscar de Melhor Filme, e “A Sombra de uma Dúvida”, considerado pelo próprio Hitchcock como seu favorito.

Importância histórica e curiosidades

Edson Bueno, curador da Cinemateca, destaca a relevância da mostra: “É uma verdadeira aula de cinema, onde vemos nascer a câmera subjetiva, o suspense construído pela montagem e o jogo de culpa e inocência”. Os filmes selecionados demonstram como Hitchcock transformou gêneros como o cinema policial, o thriller psicológico e os filmes de espionagem.

A exibição inclui títulos como “Suspeita”, “Sabotador”, “Interlúdio” e “Pacto Sinistro”. As sessões ocorrem aos fins de semana e algumas quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, exceto aos domingos, quando começam às 18h. Todas as exibições são gratuitas e acontecem na Cinemateca de Curitiba, localizada na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174, no bairro São Francisco.