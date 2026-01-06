Cinemateca exibe filmes com trilhas de Bernard Herrmann gratuitamente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Cinemateca de Curitiba promove uma mostra gratuita dedicada às trilhas sonoras do compositor Bernard Herrmann a partir desta quarta-feira (7/1). Durante dez dias, serão exibidos 14 filmes marcados pelas composições de Herrmann, como parte da 43ª Oficina de Música de Curitiba.

A seleção inclui colaborações célebres de Herrmann com diretores como Alfred Hitchcock, Orson Welles e François Truffaut. Entre os destaques estão clássicos como “Psicose”, “Um Corpo que Cai” e “Cidadão Kane”.

“Esses filmes exemplificam como a trilha sonora molda a narrativa e cria atmosferas que marcam profundamente uma obra cinematográfica”, explica Edson Bueno, curador da Cinemateca.

Programação variada

A mostra começa com “Cidadão Kane” (1941), de Orson Welles, que marcou a estreia da parceria entre Herrmann e o diretor. Outros filmes premiados na programação incluem “Fahrenheit 451”, “Intriga Internacional” e “O Fantasma Apaixonado”.

As sessões acontecem na Cinemateca de Curitiba (R. Pres. Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco), com entrada gratuita. A programação completa está disponível no site da Prefeitura de Curitiba.

Bernard Herrmann é considerado um dos mais influentes compositores da história do cinema. Ganhou duas indicações ao Oscar e teve suas trilhas para “Psicose” e “Um Corpo que Cai” classificadas entre as melhores da história pelo American Film Institute.