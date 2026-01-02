É de graça!

Cinemateca e Cine Passeio exibem filmes gratuitos na Oficina de Música

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 02/01/26 17h01
Tina Turner.Das trilhas de Hitchcock ao rock de Paulo Miklos, Oficina de Música se junta ao cinema em programação gratuita. - Na imagem, Foto: Divulgação

A Cinemateca de Curitiba e o Cine Passeio oferecerão programação especial gratuita durante a 43ª Oficina de Música, de 7 a 18 de janeiro. As exibições incluem mostras, debates e sessões inéditas que unem cinema e música.

A Cinemateca apresentará 14 filmes com trilhas sonoras do compositor Bernard Herrmann, conhecido por suas parcerias com Alfred Hitchcock e Orson Welles. Entre os destaques estão clássicos como ‘Psicose’, ‘Um Corpo que Cai’ e ‘Cidadão Kane’. No dia 10, haverá uma palestra sobre a obra de Herrmann ministrada pelo professor Bernardo Grassi.

Já o Cine Passeio exibirá biografias musicais como ‘Rocketman’ (Elton John) e ‘Tina’ (Tina Turner). Nos dias 10 e 11, será apresentado o registro em vídeo do espetáculo ‘Orquestra À Base de Sopro convida Grupo Fato’, celebrando 30 anos do grupo curitibano.

Programação diversificada e gratuita

As sessões na Cinemateca acontecem diariamente às 19h, com matinês aos sábados e domingos. No Cine Passeio, as exibições ocorrem no terraço, às 19h. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público, integrando a programação da tradicional Oficina de Música de Curitiba.

A 43ª edição do evento é realizada pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal, contando com diversos apoiadores e patrocinadores. As atividades cinematográficas complementam a extensa programação musical do festival, que ocorre em vários espaços da cidade.

