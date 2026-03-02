É de graça!

Cinemateca de Curitiba exibe mostras de Tarkovsky e cinema italiano em março

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 02/03/26 11h03
Andrei Tarkovsky e Anatoliy Solonitsyn em Andrei Rublev (1966).

A Cinemateca de Curitiba promoverá duas grandes mostras de cinema em março, com entrada gratuita. Na primeira quinzena, serão exibidos filmes do renomado diretor russo Andrei Tarkovsky. Já na segunda metade do mês, o público poderá conferir clássicos do cinema italiano.

A mostra “Andrei Tarkovsky – O Tempo, a Memória e o Sagrado” começa no dia 5 de março com a exibição de “A Infância de Ivan”. Outros títulos importantes do cineasta russo também serão apresentados, como “Andrei Rublev”, “Solaris”, “Stalker” e “Nostalgia”. O encerramento será com “O Sacrifício”, última obra dirigida por Tarkovsky.

A partir de 19 de março, a Cinemateca exibirá filmes que retratam o movimento conhecido como “milagre do cinema italiano”. A mostra “Os Anos de Ouro do Cinema Italiano” abre com “Roma, Cidade Aberta”, de Roberto Rossellini. Serão exibidos clássicos de Federico Fellini, como “A Doce Vida” e “A Estrada da Vida”, além de obras de Vittorio de Sica, incluindo “Ladrões de Bicicletas” e “Milagre em Milão”.

As sessões acontecem de quinta-feira a domingo, às 19h, com algumas exibições extras aos domingos às 18h. A Cinemateca de Curitiba fica localizada na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174, no bairro São Francisco. Para mais informações sobre a programação completa, os interessados podem consultar o site oficial da Fundação Cultural de Curitiba.

