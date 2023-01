O repórter cinematográfico Emerson Guidolin foi roubado na manhã desta segunda-feira (23) enquanto produzia imagens para o telejornal da RICTV Record na região do bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

De acordo com informações do Sindicato dos Jornalistas do Paraná (Sindijor-PR), os assaltantes levaram uma câmera profissional da emissora. O furto aconteceu depois que o equipamento foi guardado no carro da emissora, que estava descaracterizado (sem plotagem), o que descarta um ataque político.

O Sindijor-PR se solidariza com o repórter cinematográfico que, como outros profissionais, está exposto diariamente à violência e repudia atos de agressão à sociedade em geral e aos profissionais de imprensa que continuamente têm sido atacados no exercício de sua profissão.

A Polícia Militar foi acionada e faz buscas na região. O carro usado para o roubo era preto e insulfilmado. A câmera roubada é da marca Sony modelo XDCAM 320.

Denúncias sobre os suspeitos ou o equipamento roubado podem ser feitas à Polícia Militar, pelo 190 ou diretamente na Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba no (41)3218-6100.

