Cine Passeio atrai turistas e amplia sessões com alta demanda em Curitiba

O Cine Passeio, cinema de rua da Prefeitura de Curitiba, tem registrado movimento intenso e sessões lotadas neste início de ano. Com público diversificado, incluindo turistas, o espaço ampliou as sessões de matinê, que agora acontecem de quinta a domingo, para atender à crescente demanda.

Cerca de 600 pessoas circulam diariamente pelo Cine Passeio desde o início de 2026. Metade desse público é formada por moradores da capital que passaram a frequentar o espaço recentemente e turistas de outras cidades e estados, que incluíram o cinema em seus roteiros culturais.

A supervisora do Cine Passeio, Juliana Flores, atribui o sucesso a uma combinação de fatores, incluindo a curadoria voltada a filmes da temporada de premiações, realização de eventos especiais e o caráter acessível do cinema de rua. Os ingressos custam entre R$ 8 e R$ 20, dependendo do dia e tipo de entrada.

Além do Cine Passeio, o Cine Guarani, localizado no bairro Portão, também tem registrado alta procura. Recentemente, exibições da trilogia O Senhor dos Anéis tiveram lotação máxima de 165 lugares por sessão.

A programação atual dos cinemas inclui filmes como ‘O Agente Secreto’, ‘Hamnet: A Vida Antes de Hamlet’ e ‘Zootopia 2’, entre outros títulos nacionais e internacionais. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias, totens de autoatendimento ou pelo site www.ingresso.com.