Cinco pessoas foram presas pela Polícia Civil do Paraná após fingirem ser auditores da Receita Federal para aplicar golpes contra empresários de Curitiba e do interior do estado. Em um dos golpes a quadrilha faturou R$ 75 mil de uma das vítimas após negociar a venda de uma máquina pá carregadeira, que estaria em um lote de produtos a venda da Receita Federal.

publicidade

+Viu essa? Médico da RMC morre vítima do novo coronavírus

Segundo as investigações, coordenadas pelo delegado Emmanoel David, são 19 mandados sendo cumpridos, sendo 13 de busca e apreensão e outros 6 de prisão temporária. Além dos 5 presos, uma mulher que integrava o esquema criminoso está foragida. Os mandados estão sendo cumpridos em Curitiba, Maringá e Sarandi, na região noroeste. O delegado explicou que os criminosos entravam em grupos de empresários e tentavam “empurrar” falsos equipamentos supostamente à venda pela Receita Federal.

Com a quadrilha a polícia apreendeu banners da Receita Federal e muitas notas de dinheiro da Bolívia.

Foto: Divulgação/Polícia Civil.

A organização criminosa

Segundo a Polícia Civil, o principal alvo da operação, conhecido como “Turco”, é suspeito de se passar pelo auditor. O delegado explica que ele já tem contra si uma extensa fica criminal e responde por outros crimes de estelionato. Outro alvo da operação é um homem que atuava atraindo e incentivando as vítimas a caírem no golpe.

Foto: Divulgação/Polícia Civil.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?