Os municípios da Grande Curitiba prorrogaram por mais 7 dias o decreto que estabelece o horário de funcionamento e restrições para atividades e serviços durante a pandemia de coronavírus. A ideia é reforçar o atendimento e dar maior visibilidade de vendas para o Dia dos Pais, que ocorre neste domingo (09). Em algumas cidades, restaurantes podem até abrir para o almoço. A prorrogação foi decidida na segunda-feira (03), pelos prefeitos em uma reunião virtual do Fórum Metropolitano que reúne a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec). Curitiba também alterou as regras para o funcionamento num plano de retomada econômica.

publicidade

O decreto é válido até a próxima segunda-feira (10) e permite uma flexibilização para restaurantes funcionaram neste domingo de maneira presencial. Márcio Wozniack, presidente da Assomec e prefeito de Fazenda Rio Grande, relatou que esta situação vai depender de cada município. “Em Fazenda Rio Grande, eles vão permanecer fechados, mas alguns prefeitos pediram esta liberdade para decidir sobre o setor neste domingo especificamente. Em Campo Magro, muitos locais que tem este tipo de turismo gastronômico e estão sofrendo economicamente fizeram esta ressalva. Claro que com todas as recomendações sendo cumpridas”, afirmou Márcio Wozniack.

Curitiba altera decreto

Em Curitiba, também ocorreu a prorrogação do decreto até a próxima segunda-feira, mas ampliou o horário do comércio. A partir desta quarta-feira (4), shoppings centers da capital podem funcionar até as 22 h, e o comércio de rua até as 20 h.

Em bandeira laranja, de risco médio na pandemia do novo coronavírus, desde o dia 13 de junho, Curitiba mantém as restrições mais acentuadas nos fins de semana e para os ramos com maior potencial de contaminação.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.