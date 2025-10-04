Previsão do tempo

Cidades da RMC e do Litoral estão sob alerta laranja de tempestade

Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 04/10/25 14h09
Alerta tempestade
Foto: Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade para 40 cidades do Paraná no início da tarde deste sábado (04/10). A previsão é de que, até às 23h, a região registre até 100 mm/dia.

Conforme o instituto, também são esperados ventos intensos entre 60 a 100 km/h e queda de granizo. O alerta também destaca o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos nessas cidades.

Dos 40 municípios, 16 fazem parte da Região Metropolitana de Curitiba ou do Litoral. Confira a lista:

  • Agudos do Sul
  • Araucária
  • Balsa Nova
  • Campo do Tenente
  • Fazenda Rio Grande
  • Guaratuba
  • Lapa
  • Mandirituba
  • Morretes
  • Piên
  • Pinhão
  • Quitandinha
  • Rio Negro
  • São José dos Pinhais
  • São Mateus do Sul
  • Tijucas do Sul

Orientações do instituto

Devido aos riscos que tempestades podem causar, o INMET alerta que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Além disso, procure não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

É recomendado, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em casos de dúvidas, entre em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

