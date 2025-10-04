Cidades da RMC e do Litoral estão sob alerta laranja de tempestade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade para 40 cidades do Paraná no início da tarde deste sábado (04/10). A previsão é de que, até às 23h, a região registre até 100 mm/dia.

Conforme o instituto, também são esperados ventos intensos entre 60 a 100 km/h e queda de granizo. O alerta também destaca o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos nessas cidades.

Dos 40 municípios, 16 fazem parte da Região Metropolitana de Curitiba ou do Litoral. Confira a lista:

Agudos do Sul

Araucária

Balsa Nova

Campo do Tenente

Fazenda Rio Grande

Guaratuba

Lapa

Mandirituba

Morretes

Piên

Pinhão

Quitandinha

Rio Negro

São José dos Pinhais

São Mateus do Sul

Tijucas do Sul

Orientações do instituto

Devido aos riscos que tempestades podem causar, o INMET alerta que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Além disso, procure não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

É recomendado, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em casos de dúvidas, entre em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.