Cidade da RMC sedia Copa Intercontinental de Futsal. Final tem Brasil

O Brasil conquistou a classificação antecipada à final da Copa Intercontinental de Futsal, no Centro de Esporte e Lazer Max Rosenmann, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A segunda vitória consecutiva ocorreu na noite de quinta-feira (06) diante do Irã por 5 a 2. O time brasileiro ainda vai entrar em quadra nesta sexta-feira (07), às 20h30, contra o Afeganistão, em jogo válido pela terceira rodada.

Essa é a primeira competição disputada pela seleção brasileira após a conquista do hexacampeonato da Copa do Mundo de Futsal, realizada no Uzbequistão, em 2024. Na campanha em São José dos Pinhais, o Brasil goleou a Groenlândia por 13 a 0.

A decisão no domingo será às 10h30. O selecionado brasileiro aguarda o adversário que sairá do confronto entre Afeganistão e Irã programado para sábado (8) às 12h.

A copa é disputada em formato de grupo único, com todas as equipes jogando entre si. Os dois melhores colocados avançam para a final, enquanto os outros dois disputam o terceiro lugar. A competição é realizada pela TFW Marketing Esportivo, agência oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com o apoio da Secretaria de Esporte de São José dos Pinhais e, também, do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES).

Os ingressos para acompanhar a seleção brasileira de futsal estão à venda no site https://kongvite.com.br/. Os preços para os jogos da primeira fase são R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).

Para as partidas decisivas no domingo, os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). Os estudantes com carteirinha válida e foto pagam metade do preço. Já as crianças com até seis anos entram de graça.