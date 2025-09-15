Cidade da RMC celebra 3ª Festa da Primavera com programação gratuita

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Campo Largo, cidade da Região Metropolitana de Curitiba, já está em contagem regressiva para a 3ª Festa da Primavera, evento que virou tradição no município desde que foi oficializado pela Lei Municipal nº 3.704, em janeiro de 2024.

A festa acontecerá nos dias 27 e 28 de setembro, das 10h às 20h, no Parque Newton Puppi, com uma programação recheada de atrações para todas as idades. E o melhor: entrada totalmente gratuita!

Para quem gosta de fazer comprinhas, o evento reunirá mais de 40 expositores com produtos que vão desde artesanatos e cerâmicas até flores e alimentos orgânicos. A fome também não será problema, já que cerca de 30 comerciantes estarão divididos entre food trucks e barracas na praça de alimentação.

+ Veja mais: Vai ter horário de verão em 2025? Governo Federal não descarta possibilidade

E tem mais! A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) montará um estande para distribuição de mudas, onde os visitantes poderão interagir com os personagens da Família Eco. Para os amantes dos bichinhos, haverá ainda uma feira de adoção de animais.

A piazada vai se divertir com brinquedos infláveis, pintura de rosto e até um trenzinho que circulará pelo parque. Uma atividade educativa chamada “Inventura com a Prima-Vera” promete trabalhar o resgate das cores das flores de forma divertida.

Um dos grandes destaques da festa será o Planetário Urânia, o maior planetário itinerante do Brasil, que funciona como um cinema 360º. Cada sessão dura 45 minutos e inclui uma conversa com um astrônomo, exibição de filme educativo e um show para finalizar.

Para os mais aventureiros, haverá uma parede de escalada disponível para todas as idades. Os grupos de escoteiros de Campo Largo também estarão presentes realizando atividades com o público.

Os amantes da natureza poderão visitar uma exposição da Mata Atlântica com animais taxidermizados (aquela técnica popularmente conhecida como empalhamento).

E para quem curte cavalos, a festa contará com um espaço dedicado à Exposição Morfológica do Cavalo Crioulo, realizada pelo Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos Paraná (NCCP). Os donos dos melhores cavalos receberão troféus e escarapelas.

As inscrições são gratuitas e seguem até 26 de setembro pelo WhatsApp (41) 98457-1485. Só não esqueça de apresentar a Guia de Trânsito Animal (GTA), exame de anemia e carteira de vacinação Influenza do animal.

+ Leia mais: Laudo aponta uma das causas da explosão na Enaex Brasil, em Quatro Barras

A programação cultural também promete! Além de exposições culturais e artísticas, o evento abrirá espaço para apresentações musicais de artistas locais. Para conhecer os artistas que se apresentarão, é só acompanhar as redes sociais da Prefeitura.

A Festa da Primavera é um evento inclusivo, voltado a todas as faixas etárias e com foco na convivência familiar, na valorização ambiental e da cultura local. Convide todo mundo e participe deste importante evento do calendário do município!

A 3ª edição da Festa da Primavera será nos dias 27 e 28 de setembro, das 10h às 20h, no Parque Newton Puppi (Rua da Subestação de Enologia, 1444, Vila Bancária).