Um ciclista de idade entre 40 e 50 anos foi atropelado por um ligeirinho de linha Colombo/CIC, por volta das 15h desta sexta-feira (18), na canaleta de ônibus da Rua Visconde de Nácar, no Centro de Curitiba. Por conta do acidente, a canaleta foi fechada para tráfego de ônibus entre as ruas Vicente Machado e Comendador Araújo.

O homem teria chegado a ficar inconsciente após a batida, sendo encaminhado para o Hospital do Trabalhador após ser atendido por uma equipe do Siate. De acordo com testemunhas que presenciaram o acidente, o ciclista estava cruzando a Comendador Araújo quando foi atingido pelo ônibus. No entanto, o sinal estava verde para o veículo, que chegou a buzinar para evitar o acidente.