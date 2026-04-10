CIC celebra 53 anos com festival de grafite e 350 artistas de 51 países

O bairro CIC, em Curitiba, recebe de sexta-feira (10/4) até domingo (12/4) uma programação especial para celebrar seus 53 anos. O evento acontece na Praça Central, junto à Rua da Cidadania, e reúne 350 artistas de grafite de 51 países para o Street of Styles, festival realizado pelo Ministério da Cultura em parceria com a Prefeitura. As atividades funcionam das 9h às 21h, com abertura oficial às 19h desta sexta-feira.

O festival traz artistas de todos os estados do Brasil e de 45 cidades do Paraná, que vão pintar cerca de 70 muros na região. A programação inclui ainda campeonato de skate, apresentações musicais, batalhas de rima, breaking (dança que se tornou esporte olímpico), exposições de carros e brinquedos infláveis para crianças no sábado e domingo, das 9h às 17h.

A Secretaria Municipal de Saúde oferece vacinação para grupos prioritários, orientação sobre dengue, cessação de tabagismo e auriculoterapia gratuita no fim de semana. O Sine Móvel e o Fala Curitiba também estarão presentes para atendimento à população.

O organizador do evento, Michael Devis, explicou que a organização passou de porta em porta conversando com moradores para convidar a comunidade a receber os murais. O artista Jhon Robert, que ajudou a divulgar o festival, trouxe amigos de países como Equador, México e Colômbia. O morador Everton Santos Morais, conhecido como Eto, que vive há 40 anos no CIC, celebrou a chegada da arte ao bairro. O CIC é o quinto maior bairro do Brasil, com cerca de 210 mil habitantes.