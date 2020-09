Nesta terça-feira (8), dia da padroeira de Curitiba Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, o céu deve seguir carregado de nuvens e as temperaturas não sobem na capital. Segundo o Instituto Tecnológico Simepar, os ventos que chegam do oceano trazem umidade e chuvas isoladas não estão descartadas na região. O mesmo ocorre no Litoral do Paraná, que se mantém com o tempo fechado. Nas demais regiões do estado, uma massa de ar seco segura o calor e o sol deve aparecer com força.

Em Curitiba, o Simepar prevê uma variação nas temperaturas que não deve ultrapassar os 23ºC de máxima e 15ºC de mínima nesta terça. A meteorologia aponta que o tempo só deve voltar a esquentar a partir de quinta-feira (10). Já a chuva prevista para os próximos dois dias na capital é pouca. Apenas garoas finas podem ocorrer de forma isolada, não sendo suficientes para amenizar a estiagem.

Outras regiões

Nas praias, o tempo fechado com o sol tímido entre nuvens deve predominar nesta terça-feira. Foi assim durante todo o feriado da Independência na região. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas variam entre 18ºC e 23ºC.

Nas demais regiões do Paraná, principalmente no centro do estado, Oeste e Norte, as temperaturas devem passar dos 30ºC nesta terça. Em Paranavaí, por exemplo, a máxima prevista é de 35ºC. Em Foz do Iguaçu, o maior registro deve ficar em torno de 30ºC.