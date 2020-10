A semana deve começar com o tempo mais instável em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há possibilidade de chuvas isoladas nesta segunda-feira (19) e as temperaturas também devem subir um pouco mais do que as registradas no fim de semana. A chuva tem sido esperada na região por causa da estiagem que vive o Paraná. No sábado (17), na última medição do nível dos reservatórios utilizados para a captação da água potável na capital, as represas estavam com cerca de 32% da capacidade total.

Embora não deva chover em grande quantidade, qualquer pingo a mais já ajuda na economia de água. Principalmente para quem está utilizando cisternas ou bombonas de captação da água da chuva. A Companhia de Abastecimento do Paraná (Sanepar) estipulou uma meta de economia de 20% para evitar a intensificação do rodízio de água pelo qual passa Curitiba e região.

A previsão do tempo aponta uma segunda-feira ainda mais nublada em Curitiba. Pelo mapa do Simepar, a chuva é esperada a qualquer hora do dia, mas a chance maior é que ela ocorra à tarde. “Aumenta um pouco a instabilidade nesta segunda. Nós temos níveis mais elevados de umidade que favorecem a instabilidade. Também o calor um pouco maior. A expectativa de chuva é para Curitiba, Campos Gerais e Norte do Paraná. Ela pode ser um pouco mais forte em algum ou outro ponto”, aponta o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Com relação as temperaturas na capital, o Simepar aponta uma variação térmica entre 14º C e 24º C nesta segunda-feira.

Litoral

Nas praias do Paraná a chance de chuva é ainda um pouco maior do que em Curitiba. Conforme aponta o Simepar, a umidade vinda do oceano e o tempo abafado devem contribuir para as ocorrências de chuviscos e até precipitações mais fortes. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, nesta segunda, os termômetros devem registrar temperaturas entre 18º C e 24º C.