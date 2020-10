A chuva que chegou a Curitiba na quarta-feira (7) e ficou até a sexta-feira (8) não deve dar as caras no fim de semana do feriado de Nossa Senhora Aparecida. A partir deste sábado (10), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a frente fria que passou pelo Paraná se afasta em direção ao Sudeste do Brasil e o ar mais seco deve voltar a predominar. O friozinho sentido na sexta-feira também deve perder força e dar lugar às temperaturas amenas, principalmente nos períodos da tarde. As manhãs ainda serão mais geladas.

publicidade

LEIA MAIS – Prefeitura de Curitiba libera teatros, museus, cinemas e eventos pequenos neste sábado

Em Curitiba, desde o sábado até a próxima segunda-feira (11), o Simepar já aponta um aumento nas temperaturas em relação à sexta-feira. Não há previsão de chuva para o feriado e a grande amplitude térmica, que é comum nesta época do ano, volta a aparecer. Com isso, as manhãs devem ser mais frias nos próximos dias, com o calor aparecendo à tarde.

No sábado, as temperaturas devem variar entre 11º C e 22º C na capital e região. De acordo com o Simepar, no domingo (10), a mínima cai mais um pouco. A previsão para o dia é de uma variação entre 8º C e 22º C em Curitiba. Já na segunda-feira, dia do feriado, são as máximas que sobem um pouco mais. O mapa meteorológico aponta uma amplitude térmica entre 10º C e 27º C.

Praias do Paraná

Segundo o Simepar, mesmo com a frente fria seguindo em direção ao Sudeste, no litoral o sábado ainda deve estar com o céu encoberto. Chuviscos ocasionais não estão descartados. Para este dia, a previsão para as cidades litorâneas é de uma variação nas temperaturas que fica entre 16º C e 24º C.

publicidade

LEIA AINDA – Final de semana prolongado começa sem água em Curitiba por causa do rodízio

A partir do domingo, até a segunda-feira, o tempo passa a ficar mais firme, sem previsão de chuvas e sem um calor marcante. De acordo com o Simepar, a variação térmica nas praias, no domingo, será de 14º C a 22º C. Na segunda-feira, cidades como Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, devem apresentar marcações nos termômetros entre 14º C e 22º C.