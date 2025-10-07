Chuva e temperaturas baixas marcam quarta-feira em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta quarta-feira (08/10) indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas na capital paranaense. O clima em Curitiba será marcado por chuvas leves durante o dia, intensificando-se à noite, com temperaturas variando entre 10°C e 12°C.

Durante o período diurno, os curitibanos podem esperar chuva fraca, com probabilidade de precipitação de 35%. A quantidade de chuva prevista para o dia é de aproximadamente 4,8 milímetros. A umidade relativa do ar estará elevada, chegando a 97%, o que contribui para a sensação de frescor.

À noite, a situação se intensifica, com a previsão de pancadas de chuva mais fortes. A probabilidade de precipitação sobe para 70%, com acumulado esperado de 14,3 milímetros. A umidade relativa do ar atingirá 99%, mantendo o ambiente úmido e fresco.

Os ventos soprarão predominantemente do leste-sudeste durante o dia, mudando para leste à noite, com velocidade média de 14 km/h e rajadas podendo atingir 26 km/h. O céu permanecerá encoberto, com 100% de cobertura de nuvens ao longo de todo o período.

Apesar da máxima prevista de 12°C, a sensação térmica não ultrapassará os 11°C. Já a mínima ficará em torno de 10°C, com sensação térmica podendo chegar a 8°C. O índice UV máximo será de 3, considerado moderado, mas a nebulosidade e as chuvas devem reduzir a exposição solar.

Para quem precisa se deslocar pela cidade, é recomendável estar preparado para as condições chuvosas, levando guarda-chuva ou capa de chuva. Motoristas devem redobrar a atenção devido à possibilidade de pistas molhadas e redução de visibilidade.

Fique atento à previsão do tempo em Curitiba e programe-se para um dia úmido e fresco na capital paranaense. Mantenha-se informado sobre possíveis atualizações meteorológicas e aproveite o clima outonal que se instala na cidade.