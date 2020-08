A chuva que entrou pelo Oeste do Paraná e avança pelas demais regiões do estado é registrada desde a madrugada desta quinta-feira (13) em Curitiba. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), ao longo do dia, ela vai voltar em forma de pancadas isoladas, com possibilidade de chuva de granizo. Ventos também estão previstos, pelo encontro do sistema de baixa pressão que se aproxima com o calor do ar mais seco que predomina na região. No Litoral, as garoas que foram registradas na quarta-feira (12) podem ganhar volume. As temperaturas seguem elevadas.

Em Curitiba, nesta quinta, o Simepar aponta uma variação térmica entre 15º C e 26º C. O sol ainda deve aparecer entre nuvens ao longo do dia, mas a expectativa é de que ele permaneça entre nuvens.

Em outras áreas do Paraná, como na região de Foz do Iguaçu, no Oeste, a chuva já se apresenta mais intensa e firme, com ventos fortes e possibilidade de temporais isolados. Segundo o Simepar, o cenário ainda não é o ideal para acabar com grande estiagem que vive o estado, mas já é vista como uma forma de amenizar os efeitos do ar seco. Na região sul do Paraná há, inclusive, um alerta amarelo de acumulado de chuva.

Litoral

Nas praias, a previsão é parecida com a da capital. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, os termômetros devem marcar temperaturas entre 16º C e 23º C.