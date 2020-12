Um flagra impressionante mostra uma tromba d´água registrada no balneário de Santa Terezinha, em Pontal do Paraná, litoral paranaense, no último domingo (27). O flagra, divulgado pelo MetSul Meteorologia, mostra o tempo bastante fechado e uma espécie de “tornado” em alto mar. Instantes depois, um raio acompanhado de trovão assusta pessoas que estavam acompanhando o fenômeno.

Segundo o MetSul, áreas de forte intensidade atuaram no Paraná e em Santa Catarina no domingo (27), que geraram, inclusive, chuva em Guaratuba, foram 50 milímetros de precipitação, o que causou alagamentos na cidade.

Já em Santa Terezinha, em Pontal do Paraná, houve o registro de uma tromba d’água, uma espécie de tornado sobre o mar.

TEMPO | Tromba d’água no balneário Santa Terezinha, em Pontal do Paraná, registrada por salva-vidas na praia. O raio no vídeo é um exemplo de que sob tempestade deve se evitar terminantemente estar no mar ou em local aberto na praia. Ao sinal de temporal, busque local protegido. pic.twitter.com/MZcoeu73VL — MetSul.com (@metsul) December 28, 2020

O vídeo foi feito por um salva vidas que atua na Operação Verão do Governo do Paraná. Nesse final de semana, inclusive, os bombeiros realizaram 112 salvamentos nas praias do litoral paranaense.

TEMPO | Chuva intensa de mais de 50 mm em apenas uma hora causou muitos alagamentos na tarde do domingo em Guaratuba, no litoral do Paraná. pic.twitter.com/aLQlqTnFQV — MetSul.com (@metsul) December 28, 2020

Previsão do tempo no Litoral

Em Pontal do Paraná, segundo o Simepar, a previsão para esta terça-feira (29) é de calor e chuva. Os termômetros ficam entre os 22ºC e os 30ºC, com chance de chuva em qualquer hora do dia.

Em Guaratuba, segundo o Simepar, a previsão é bastante semelhante: Calor, com máxima de 29 graus, e previsão de chuva a qualquer momento.