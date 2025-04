Chuva forte a caminho: Curitiba sob alerta de temporal com granizo

A terça-feira (1°) pode ter chuva forte em todo o Paraná. A instabilidade pode provocar tempestade em várias regiões, incluindo Curitiba e o Litoral. Um alerta amarelo está vigente para os 399 cidades do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com esse comunicado válido até às 10 horas de quarta-feira (02), pode ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h), e queda de granizo. Ainda pode ter risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Esse aviso de possibilidade de chuva também está na previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). “Sob influência da frente fria que se afasta pelo oceano, na altura do Sul do Brasil, o tempo segue instável no Paraná, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Como é mais comum nesta época do ano, as instabilidades devem ser mais fortes principalmente no turno da tarde, em virtude do abafamento que ainda predomina. Além de chuva, há previsão de descargas atmosféricas em alguns pontos”, comunicou o Simepar, que coloca Curitiba com chuva de até 5.4 mm e 95% de probabilidade de ocorrência de chuva.