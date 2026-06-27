Chuva em Curitiba formação de novo ciclone com frente fria chegando: Previsão do tempo

A manhã deste sábado (27) segue com o tempo instável em diversas regiões do Paraná. A grande mudança no tempo ocorre a partir de domingo (28), com a formação de um novo ciclone que traz uma frente fria ao Paraná.

De acordo com o meteorologista Samuel Braun, chuvas mais fortes estão sendo registradas nas regiões Central, Sudoeste e Oeste do estado. Já no Norte e no Noroeste, há o registro de áreas de instabilidade bem isoladas, com o deslocamento preferencial dos fenômenos ocorrendo de noroeste para sudeste.

Segundo o Simepar, a presença de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai, somada à circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera, favorece o desenvolvimento dessas áreas de instabilidade. No Oeste, Noroeste, Sudoeste e Centro-Su, as precipitações ocorrem a qualquer hora do dia.

Para a capital e a faixa norte, o cenário muda a partir do período vespertino.

Curitiba tem tarde com chuva e interior tem risco de tempestades

Em Curitiba, o sábado começou com termômetros na casa dos 10ºC e a máxima não deve passar dos 21ºC. O principal alerta para os curitibanos fica para o período da tarde e da noite: há risco de chuva acumulada de 8,2 mm a partir das 14h, estendendo-se até as 21h.

No Leste (Região Metropolitana de Curitiba e litoral) e no Norte, a instabilidade ganha força principalmente a partir da tarde. O Simepar alerta que há possibilidade de algumas tempestades locais, acompanhadas de chuva forte, granizo e descargas atmosféricas, com maior probabilidade de ocorrência no interior do estado. Na faixa norte, as temperaturas ficam mais elevadas em comparação às demais regiões.

Novo ciclone e avanço de frente fria acendem alerta

O cenário meteorológico muda por completo no domingo com a formação de um ciclone extratropical sobre o oceano, na altura do litoral do Uruguai. A frente fria associada a este sistema vai avançar pelo Sul do Brasil, trazendo severidade ao tempo no Paraná.

As instabilidades começam a se desenvolver inicialmente entre as regiões Oeste e Sudoeste do estado, deslocando-se para os demais setores principalmente entre a tarde e a noite. Há possibilidade de fortes tempestades generalizadas, com previsão de chuva, vento forte, descargas atmosféricas e queda de granizo localizado.

Temporais chegam à RMC e ao norte ao longo da noite

As precipitações e os temporais associados ao ciclone e à frente fria devem atingir o Leste (RMC e litoral), o Norte e o Norte Pioneiro ao longo da noite de domingo.

Apesar do tempo severo, a circulação pré-frontal fará com que as temperaturas fiquem mais altas no estado em comparação aos últimos dias. As máximas devem superar os 25°C na faixa norte e ficam perto dos 23°C na RMC, enquanto Curitiba registra mínima de 13ºC.