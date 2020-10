Uma chuva de meteoros poderá ser vista a olho nu no Brasil até a madrugada desta quinta-feira (22). O fenômeno conhecido como Orionídeos são detritos do Cometa Halley, que deixou rastros durante sua passagem pelo Sistema Solar. Para Curitiba, existe a possibilidade de até 17 corpos celestes cruzarem o céu.

publicidade

De acordo com a Rede Brasileira de Observação de Meteoros, a chuva de meteoros poderá ser vista em todas as regiões do país. No Norte e Nordeste, cerca de 20 corpos celestes devem aparecer. Já nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a incidência deve chegar a 17 meteoros no céu.

LEIA TAMBÉM – Meteoro guardado por família de Curitiba há 43 anos pode explicar o sistema solar

Anísio Lasievicz, diretor do Parque da Ciência, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, reforça que o fenômeno não é expressivo, mas bem tradicional. “Boa parte das chuvas de meteoros são resultados deixados por detritos de cometas. A gravidade puxa este material para o planeta e adentram a atmosfera produzindo um brilho. A gente costuma chamar de estrela cadente, mas de estrela não tem nada”, comentou o diretor.

O melhor horário para se observar

O fenômeno deve acontecer nesta próxima madrugada. Para observar a chuva de meteoros, é preciso olhar para a região das Três Marias (nome popular dado a um asterismo de três estrelas que formam o cinturão da constelação de Orion). “Os melhores horários vão ser ali por 3 ou 4 horas da madrugada. Estamos na Lua Crescente e isto vai ser positivo. O céu precisa estar limpo e quanto mais longe dos grandes centros, melhor”, relatou Lasievicz.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.