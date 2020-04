O céu limpo em Curitiba poderá dar espaço para um espetáculo da natureza. Entre noite de terça-feira (21) e madrugada de quarta-feira (22), entre meia noite e 6h da manhã, vai acontecer uma chuva de meteoros. O pico do fenômeno será neste horário e vai acontecer em direção ao norte. Como saber para onde fica o norte? Basta usar um aplicativo de bússola disponível para sistemas Android e iOS.

publicidade

Trata-se do fenômeno Líridas, que acontece uma vez por ano e a previsão é de uma frequência de 9 meteoros por hora. A maior intensidade será entre as 3h e 6h da manhã de quarta-feira.

Lembrando que não é necessário nenhum equipamento específico para assistir ao fenômeno. A dica é pegar uma blusa, pois a previsão para Curitiba neste horário é de céu limpo e 12 graus.

O que são Líridas?

As Líridas são uma espécie de nuvem formada por detritos espaciais do cometa Thatcher, que tem a órbita atravessada pela Terra uma vez por ano, sempre no mês de abril. O fenômeno tem esse nome porque acontece em direção à constelação de Lira, na região norte do céu. Outra dica bacana para encontrar esta constelação é utilizar o aplicativo SkyView, disponível para Android e Ios.