Após alguns dias de estabilidade, a chuva chegou com força essa noite em Curitiba. Acompanhada de ventos fortes, a precipitação veio da região Oeste do Paraná e começou a atingir a capital por volta das 19h45. O Imnet emitiu um alerta para ventos costeiros, que vão atingir o Litoral do Paraná, que poderiam atingir também a Grande Curitiba.

Ainda não há registro de estragos.

“Várias áreas de instabilidade atuam com um pouco mais de força entre a RMC e as praias do Paraná. Há muitos raios em alguns pontos. Nas últimas horas os ventos forma fortes na Lapa, com rajadas perto dos 60 km/h. No interior as pancadas de chuva são bem localizadas”, disse o meteorologista Samuel Braun.

Curitiba sofre com uma forte estiagem desde o ano passado. Apesar de poucos períodos de chuva, a pouca presença do fenômeno causou o esvaziamento dos reservatórios da cidade. O baixo nível destes reservatórios, usado pela Sanepar para abastecer de água toda a região, tem causado rodízio no abastecimento em vários bairros de Curitiba e Região Metropolitana.

Junto com as chuvas, a temperatura, que durante esta terça foi considerada alta, com média próxima dos 24°C, deve cair consideravelmente. “Uma intensa massa de ar frio se aproxima do estado do Paraná nesta quarta-feira. O ar mais frio atua principalmente entre o Sul e o Sudoeste, com condições para ocorrência de geadas nos fundos de vales e áreas protegidas do vento na divisa com Santa Catarina”, diz o Simepar. Pode gear amanhã em algumas regiões do estado

