A primeira segunda-feira (06) útil de 2020 deve ser tempo instável em com possibilidade de chuva em Curitiba e também na região litorânea do Paraná, segundo previsão do Instituto Tecnológico Simepar. Em Matinhos, por exemplo, precipitação chega apenas no início da tarde, por volta das 13h e segue por pouco tempo.

No litoral paranaense os termômetros ficam entre os 22 e 30 graus nesta segunda-feira. Na terça-feira (07) as precipitações voltam a aparecer. Mesmo assim, de acordo com o Simepar, as temperaturas seguem elevadas: mínima de 23 e máxima de 32 graus.

Em Curitiba a segunda feira será de tempo fechado pela manhã e chuva, que deve atingir a cidade a partir das 9h e seguir até meio dia. As temperaturas na capital ficam entre os 16 e 29 graus. Na terça-feira não há previsão de chuva e as temperaturas seguem um pouco mais amenas: mínima de 18 e máxima de 26 graus.

E no litoral, como fica?

Assim como em Curitiba e litoral, na região norte do Paraná a semana começa com tempo instável. Em Londrina, os termômetros ficam entre os 17 e 31 graus nesta segunda-feira. A chuva atinge a cidade rapidamente no final da manhã.