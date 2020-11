Mais de 51 mm de chuva foram registrados em Curitiba entre a manhã e o início da tarde desta quarta-feira (11). Segundo a Defesa Civil do município, rajadas de vento atingiram 24,5 km/h, 21 pedidos de para retirada de árvores e galhos grandes caídos, além de seis solicitações emergenciais para entrega de lona.

A intensa chuva fez com que alguns rios que cortam a cidade aumentassem de nível. Equipes da Fundação de Ação Social (FAS) fizeram o monitoramento dos locais de risco. Três famílias da região do bairro Parolin precisaram de atendimento porque tiveram suas casas alagadas.

No fim da manhã, a combinação de chuva e pista molhada causou um acidente na Avenida das Torres, na região de São José dos Pinhais. Um carro acabou saindo da pista e caindo às margens do rio ao lado do portal de entrada da cidade. Motorista, esposa e filho, um bebê de apenas seis meses, foram parar embaixo d’água. Por sorte, ninguém se feriu.

Foto: Amanda Menezes / colaboração.

Ainda pela manhã, a queda de um grande galho de árvore provocou bloqueio parcial da Rua Coronel Dulcídio, no bairro Água Verde, em Curitiba. Houve também queda de árvore na Rua Desembargador Motta, perto do cruzamento com a Alameda Princesa Izabel, no Bigorrilho. Nas duas situações, ninguém se feriu. As duas ruas já tiveram o trânsito liberado nesta tarde.

Mais chuva pela frente

De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, a expectativa para os próximos dias é de mais chuva. O tempo ainda deve continuar instável até sexta-feira (13). No próximo fim de semana, o sol deve prevalecer e o calor vigorar na casa dos 30ºC. A previsão é de que a chuva diminua, mas domingo (15) deve voltar a situação de instabilidade novamente.

Em caso de emergência, o cidadão deve recorrer aos telefones 199 (Defesa Civil – alagamentos), 153 (Guarda Municipal – fornecimento de lona), 156 (Central de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura – quedas de árvore) e 193 (Corpo de Bombeiros – resgate).