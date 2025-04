Chocolate causa espinha? Confira os mitos e verdades

A Páscoa está chegando e, nessa época do ano, as dúvidas sobre o consumo excessivo de chocolate e o surgimento de espinhas aumentam. Afinal, será que o chocolate é o grande vilão e causador das incômodas espinhas?

“Não necessariamente”, explica Lauren Morais, médica dermatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Paraná (SBD-PR). “O problema é a quantidade de açúcar e gordura presentes em maior quantidade em alguns tipos de chocolate, que leva ao pico de produção de insulina no organismo e estimula os receptores da acne na pele”, completa.

A acne é o termo científico dado a espinhas e cravos que surgem devido a um processo inflamatório das glândulas sebáceas e dos folículos pilosos. Esse tipo de inflamação é mais frequente na adolescência, podendo ser comum também na fase adulta.

O que faz aumentar as espinhas?

Alterações hormonais, alguns medicamentos e o estresse são alguns dos fatores que podem potencializar o aparecimento das espinhas. Além disso, pessoas com pele oleosa ou com histórico familiar de acne tendem a ter uma predisposição maior.

Posso espremer espinhas?

A tentação de espremer a espinha é grande, mas a orientação é não mexer na lesão. Isso porque as mãos e unhas possuem inúmeros tipos de bactérias, e ao manipular uma acne cria-se uma porta de entrada para essas bactérias.

“A acne é composta de bactérias e células inflamatórias misturadas ao sebo. Quando fazemos essa manipulação podem acontecer graves infecções, cicatrizes, manchas, dor e desconforto. Por isso, a orientação é não mexer nela e muito menos estourá-la”, explica a dermatologista.

A orientação é buscar ajuda de um médico especialista para que a acne seja tratada corretamente. “O ideal é fazer o controle da acne não apenas por questões estéticas, mas também para conservar a saúde da pele, valorizar a autoestima e prevenir cicatrizes”, ressaltou a presidente da SBD-PR.

Chocolate branco é chocolate?

Preferido entre muitos, o chocolate branco arranca suspiros de muitos apaixonados por chocolate. Mas a verdade é que o chocolate branco tem, basicamente, só gordura e açúcar em sua composição, ou seja, nem poderia ser considerado chocolate.

“O chocolate branco é feito da manteiga de cacau, ou seja, da gordura que se desprende do cacau. É só gordura hidrogenada e açúcar, não possui cacau, e pela quantidade de açúcar maior que todos os outros também não traz benefícios para a saúde”, explicou Lauren.

Qual o chocolate é mais saudável?

Para quem busca saborear chocolates mais saudáveis e que tragam benefícios para a saúde, a dica é apostar no chocolate amargo, pois é rico em cacau e tem menor teor de açúcar e gordura.

“Acima de 60% é o mais indicado. Quanto mais amargo, melhor! O chocolate ao leite contém muito leite, açúcar, aditivos e gordura hidrogenada, o que não traz benefício nenhum à saúde”, explica.

Quem tem diabetes pode comer chocolate?

Pacientes com diabetes podem consumir, sim, chocolate, mas alguns cuidados devem ser tomados. A dica é optar por versões diet com amargas e alto teor de cacau (60% ou mais), sempre com moderação.

Chocolate é amigo do coração!

Se consumido com moderação, o chocolate é um ótimo aliado para uma vida saudável. Lauren listou alguns benefícios.

“A partir de 60% de cacau, o chocolate é classificado como funcional graças à sua concentração elevada de antioxidantes. Esses compostos, quando ingeridos com frequência, têm o potencial de trazer uma série de benefícios ao cérebro, coração, vasos e metabolismo. Auxilia, ainda, a reduzir a pressão arterial e o LDL colesterol (mau), protege contra doenças do coração e previne o envelhecimento precoce da pele”, enumera a dermatologista.

Chocolate x espinhas: Mitos e Verdades

>> Se as espinhas aparecem pelo excesso do consumo de açúcar, então posso comer chocolate diet que isso não irá acontecer. MITO.

O chocolate diet não contém açúcar e geralmente é indicado para pessoas com diabetes. Mas ele contém o adoçante na sua composição e quantidade maior de gordura, então não pode ser consumido com exagero.

>> Se eu não comer chocolate, não terei espinhas. MITO.

É preciso ter uma alimentação balanceada e reduzir a quantidade de açúcar dos outros alimentos consumidos. Alimentos com altos índices glicêmicos podem causar acne, tais como os carboidratos simples, que são digeridos rapidamente e liberam a glicose no sangue. Exemplos: mel, açúcares, balas, arroz branco, macarrão, pão branco, refrigerantes, biscoitos.

>> A limpeza de pele ajuda no controle da acne. VERDADE

Fazer limpeza de pele com frequência ajuda a ficar longe das espinhas. O tratamento confere uma pele com menos oleosidade, mais jovem e mais saudável. Existem diversos tratamentos para acne, seja ela leve, com o uso de produtos tópicos, peelings químicos, terapia fotodinâmica (use de luzes com efeito anti-inflamatório e bactericida) até aquela acne mais grave, utilizando medicações prescritas pelo dermatologista.

Com informações: Sociedade Brasileira de Dermatologia