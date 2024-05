Apesar do céu limpo e do calorzinho, pode manter as japonas e as cobertas em um lugar fácil de pegar, vem mais frio! A semana começa com sol e temperaturas amenas em Curitiba e Região Metropolitana, mas o próximo final de semana deve ser de chuva e frio.

Entre esta segunda-feira (20) e terça-feira (21) a previsão é de céu com algumas nuvens e possibilidade de garoa no final da tarde. Mas, o predomínio é de tempo mais seco durante o dia, com temperaturas máximas que vão variar de 21ºC a 23ºC.

Nas demais regiões paranaenses o céu fica com pouca nebulosidade, com temperaturas elevadas à tarde. No noroeste, por exemplo, podem chegar perto dos 30°C.

O dia mais quente da semana em Curitiba deve ser a quinta-feira (23), quando os termômetros podem chegar aos 25ºC. Porém, há previsão da passagem de uma nova frente fria pelo estado que além de trazer chuva, entre a tarde de quinta e amanhã de sexta, deve derrubar as temperaturas.

Previsão do tempo para Curitiba indica virada no tempo

Na sexta-feira (24), o dia deve ficar chuvoso com máxima de 19ºC. No sábado o tempo seca, mas esfria bastante. Com céu limpo a temperatura não deve passar dos 13ºC, assim como no domingo. Ou seja, a temperatura mínima de 13ºC em Curitiba desta segunda deve ser a máxima registrada no final de semana.

