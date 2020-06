O tempo chuvoso segue predominando em Curitiba nesta terça-feira (9). Segundo o Instituto Simepar, o céu deverá estar carregado de nuvens e há previsão de pancadas de chuva em qualquer hora dia. As temperaturas devem subir um pouco mais na capital. Já no Litoral do estado, a previsão é de um dia cinza, mas com céu um pouco mais aberto e com menos chance de chuva.

Em Curitiba, nesta terça, a meteorologia aponta os termômetros variando entre 14º C e 25º C. O acréscimo nas máximas, em relação aos últimos dias, ocorre pela presença de uma massa de ar mais quente e mais instável. Segundo o Simepar, as áreas de instabilidade atuam de forma isolada e rápida, não produzindo chuvas uniformes. “A instabilidade não é ocasionada por frente fria”, aponta o meteorologista Samuel Brown, do Simepar.

Litoral

De acordo com o Simepar, as áreas de instabilidade atuam em todo o Paraná, principalmente em regiões mais próximas da divisa com Santa Catarina. Nas praias paranaenses não é diferente, porém a chance de chuvas isoladas é mais presente. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as Máximas previstas giram em torno de 24º C, com Mínimas próximas dos 16º C.

