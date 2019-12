A boa pedida para o almoço em família nesta quarta-feira (25) natalina, em Curitiba, é uma confraternização ao ar livre. O sol que pintou no céu logo nas primeiras horas da manhã deve continuar brilhando forte e mantendo as temperaturas elevadas. Segundo o Instituto Simepar, neste dia de Natal o tempo fica estável na maior parte do Paraná. Portanto, nem pensar em esquecer de levar um bom filtro solar ao sair de casa. Há probabilidade de chuva à tarde somente na região da Serra do Mar e no Noroeste do estado.

Em Curitiba, nesta quarta, os termômetros variam de 16°C a 29°C. A umidade relativa do ar na capital fica entre 37% e 92%. E os ventos podem chegar a 24 km/hora. Os números do Simepar apontam que a quarta-feira não é dia para ficar descansando no sofá. No mínimo, no roteiro, uma voltinha nos parques tem que entrar na lista de afazeres.

Litoral

Nas praias, o tempo é semelhante ao da capital. De acordo com o Simepar, o céu deve permanecer totalmente aberto nesta quarta-feira. Em Guaratuba, a mínima prevista é de 22°C e a Máxima pode chegar a 30°C. Já em Paranaguá, a máxima pode chegar a 31°C.

Interior

Os dados do Instituto Simepar apontam que, nesta quarta, há possibilidade de chuva apenas em cidades próximas da divisa com o estado de Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões do Interior do Paraná, o tempo deve seguir aberto e quente. Em Londrina, no Norte, os termômetros variam entre 16°C e 31°C. Já em Guaíra, no Oeste, a máxima pode chegar a 32°C. E em Foz do Iguaçu o pico de temperatura deve ultrapassa os 35°C.