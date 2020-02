Como já anunciava a previsão do Instituto Simepar, o tempo bom, com sol e temperaturas mais elevadas deve voltar a prevalecer em Curitiba nesta quinta-feira (13). De acordo com a meteorologia, o dia amanhece nublado na capital, mas o céu abre a partir da metade da manhã e deve seguir assim até o fim da tarde. O motivo é a presença de um sistema de alta pressão sobre o oceano, próximo do Paraná, que deve manter o tempo estável em todas as regiões do estado.

Em Curitiba, segundo o Simepar, as temperaturas devem variar entre 14° C e 26° C. A possibilidade de chuva é mínima nesta quinta – cerca de 10%. Caso ocorra alguma precipitação, o fenômeno deverá ser isolado e passageiro. Neste dia, as rajadas de vento podem atingir os 33 km/hora, em Curitiba e Região Metropolitana.

Outras regiões

No litoral paranaense, a previsão também é de tempo bom nesta quinta-feira, embora a presença de nuvens ainda seja mais elevada do que em Curitiba. As temperaturas nas praias também se elevam e, no fim da tarde, por causa da nebulosidade, há previsão de pancadas de chuva isoladas. Mas, no geral, o tempo tende a ser agradável. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a Máxima prevista é de 28° C, com Mínima de 21° c.

Para as demais regiões do Paraná, a previsão do Simepar é de que o sol também siga presente. Com isso, as temperaturas em todo o Interior se elevam. Em Umuarama, Guaíra e Francisco Beltrão, por exemplo, as Máximas podem chegar aos 32° C. Em Foz, ainda segundo o instituto, os termômetros devem atingir os 35° C.