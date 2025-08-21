Cesta básica em Curitiba tem queda significativa: a 2ª maior entre as capitais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O preço da cesta básica caiu em quinze capitais brasileiras no mês de julho, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada nesta quarta-feira (20). Em Curitiba, a redução foi de 2,4%, a segunda maior queda entre as capitais, atrás apenas de Florianópolis, onde chegou a 2,6%.

No ranking nacional, Curitiba aparece como a sétima capital com a cesta mais cara. São Paulo lidera a lista, com R$ 865,90, seguida pelas demais cidades da região Sul. Na capital paranaense, o valor médio foi de R$ 770,93, o que corresponde a 50,79% do salário mínimo vigente.

Mesmo registrando uma redução menor que Florianópolis, Curitiba manteve o menor preço da cesta básica entre as capitais do Sul. Em Santa Catarina, o custo médio foi de R$ 844,89, enquanto em Porto Alegre alcançou R$ 830,41. Já em 12 capitais de outras regiões do país, os valores subiram.

Na comparação entre julho de 2024 e julho de 2025, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) aponta que, nas 17 capitais acompanhadas no período, houve aumento nos preços em todas elas, mesmo com a queda mensal registrada em julho.

Alimentos em queda

Entre os itens que puxaram a redução estão arroz, feijão, café e batata. O quilo do arroz teve recuo de 4,57% em quase todas as capitais, com exceção de Recife, onde subiu 0,65%. O feijão ficou mais barato em 24 cidades, incluindo as três capitais do Sul.

O café em pó também apresentou queda. Em 21 das 27 capitais pesquisadas, o preço diminuiu em relação a junho. O maior destaque de preço em Curitiba foi a batata, com redução de 2,53% entre junho e julho.