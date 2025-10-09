Cerca de 600 casas vão ficar sem luz em Curitiba nesta sexta (10/10)

Centenas de moradores de Curitiba devem se programar para interrupções no fornecimento de energia elétrica nesta sexta-feira (10/10). A Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) emitiu um alerta de desligamento programado que afetará um total de 589 unidades consumidoras em diferentes bairros e horários.
As ações são necessárias para a realização de melhorias, ampliações e manutenção na rede. É fundamental que os consumidores desliguem a chave geral e retirem os equipamentos eletrônicos da tomada durante os períodos indicados, como forma de prevenção a danos por oscilações no retorno da eletricidade.
Confira na tabela a seguir o detalhamento dos desligamentos, incluindo o bairro, ruas e o número de unidades consumidoras impactadas:
Bairros de Curitiba sem luz nesta sexta-feira (10/10/2025)
|Bairro
|Ruas Afetadas (Parcial)
|Horário(s)
|Consumidores Afetados
|Motivo
|Umbará
|R LUIZ NICHELE (entre nº 377 e 735)
|14:15 até 20:15
|23
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Santa Felicidade
|R ADOLFO LUTZ, R FERNANDO CORREA DE AZEVEDO, R PEDRO MOSSOLINE GASPARIN
|07:45 até 10:45
|81
|Manutenção em rede e/ou equipamento
|Água Verde
|R DR RAUL CARNEIRO FILHO, R JACINTO ANTUNES DA SILVA, R JOAO THIELE, R NESTOR VICTOR, R SILVEIRA NETO
|13:15 até 18:15
|89
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Umbará / Sítio Cercado
|ESTRADA DO GANCHINHO (nº 1410), R HELENA GRODZKI, R MARCAL GUARANI, R MARIA LOPES ARRUDA, R PROF PAULO RIBEIRO DA SILVA
|09:15 até 15:15
|145
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Fazendinha
|R ALVARO JOSE DA COSTA, R SEZINANDO MARTINHO DA CRUZ
|10:15 até 17:15
|71
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Fazendinha
|R ALVARO JOSE DA COSTA, R FRANCISCO TESSARI, R LEONARDO JAVORSKI, R MARCIO JOSE RECHE PINHELLI
|09:45 até 17:15
|159
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Centro
|AL CABRAL, AL JULIA DA COSTA, AL PRINCESA IZABEL, R VISC DE NACAR
|09:15 até 12:15
|88
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Cidade Industrial de Curitiba (CIC)
|R DES CID CAMPELO, R EUCLIDES FIGUEIREDO, R VICENTE MICHELOTTO
|09:15 até 13:15
|95
|Melhorias e/ou ampliações de rede
Outros dois desligamentos previstos (LES – 6006/2025 e LES – 5669/2025) para esta sexta-feira foram cancelados