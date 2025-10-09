Cerca de 600 casas vão ficar sem luz em Curitiba nesta sexta (10/10)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Centenas de moradores de Curitiba devem se programar para interrupções no fornecimento de energia elétrica nesta sexta-feira (10/10). A Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) emitiu um alerta de desligamento programado que afetará um total de 589 unidades consumidoras em diferentes bairros e horários.

As ações são necessárias para a realização de melhorias, ampliações e manutenção na rede. É fundamental que os consumidores desliguem a chave geral e retirem os equipamentos eletrônicos da tomada durante os períodos indicados, como forma de prevenção a danos por oscilações no retorno da eletricidade.

Confira na tabela a seguir o detalhamento dos desligamentos, incluindo o bairro, ruas e o número de unidades consumidoras impactadas:

Bairros de Curitiba sem luz nesta sexta-feira (10/10/2025)

Bairro Ruas Afetadas (Parcial) Horário(s) Consumidores Afetados Motivo Umbará R LUIZ NICHELE (entre nº 377 e 735) 14:15 até 20:15 23 Melhorias e/ou ampliações de rede Santa Felicidade R ADOLFO LUTZ, R FERNANDO CORREA DE AZEVEDO, R PEDRO MOSSOLINE GASPARIN 07:45 até 10:45 81 Manutenção em rede e/ou equipamento Água Verde R DR RAUL CARNEIRO FILHO, R JACINTO ANTUNES DA SILVA, R JOAO THIELE, R NESTOR VICTOR, R SILVEIRA NETO 13:15 até 18:15 89 Melhorias e/ou ampliações de rede Umbará / Sítio Cercado ESTRADA DO GANCHINHO (nº 1410), R HELENA GRODZKI, R MARCAL GUARANI, R MARIA LOPES ARRUDA, R PROF PAULO RIBEIRO DA SILVA 09:15 até 15:15 145 Melhorias e/ou ampliações de rede Fazendinha R ALVARO JOSE DA COSTA, R SEZINANDO MARTINHO DA CRUZ 10:15 até 17:15 71 Melhorias e/ou ampliações de rede Fazendinha R ALVARO JOSE DA COSTA, R FRANCISCO TESSARI, R LEONARDO JAVORSKI, R MARCIO JOSE RECHE PINHELLI 09:45 até 17:15 159 Melhorias e/ou ampliações de rede Centro AL CABRAL, AL JULIA DA COSTA, AL PRINCESA IZABEL, R VISC DE NACAR 09:15 até 12:15 88 Melhorias e/ou ampliações de rede Cidade Industrial de Curitiba (CIC) R DES CID CAMPELO, R EUCLIDES FIGUEIREDO, R VICENTE MICHELOTTO 09:15 até 13:15 95 Melhorias e/ou ampliações de rede

Outros dois desligamentos previstos (LES – 6006/2025 e LES – 5669/2025) para esta sexta-feira foram cancelados