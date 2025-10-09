Serviço

Cerca de 600 casas vão ficar sem luz em Curitiba nesta sexta (10/10)

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 09/10/25 16h29
veja quais bairros terão cortes de energia elétrica em Curitiba nessa sexta. Foto: Deposit Photos

Centenas de moradores de Curitiba devem se programar para interrupções no fornecimento de energia elétrica nesta sexta-feira (10/10). A Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) emitiu um alerta de desligamento programado que afetará um total de 589 unidades consumidoras em diferentes bairros e horários.

As ações são necessárias para a realização de melhorias, ampliações e manutenção na rede. É fundamental que os consumidores desliguem a chave geral e retirem os equipamentos eletrônicos da tomada durante os períodos indicados, como forma de prevenção a danos por oscilações no retorno da eletricidade.

Confira na tabela a seguir o detalhamento dos desligamentos, incluindo o bairro, ruas e o número de unidades consumidoras impactadas:

Bairros de Curitiba sem luz nesta sexta-feira (10/10/2025)

BairroRuas Afetadas (Parcial)Horário(s)Consumidores AfetadosMotivo
UmbaráR LUIZ NICHELE (entre nº 377 e 735)14:15 até 20:1523Melhorias e/ou ampliações de rede
Santa FelicidadeR ADOLFO LUTZ, R FERNANDO CORREA DE AZEVEDO, R PEDRO MOSSOLINE GASPARIN07:45 até 10:4581Manutenção em rede e/ou equipamento
Água VerdeR DR RAUL CARNEIRO FILHO, R JACINTO ANTUNES DA SILVA, R JOAO THIELE, R NESTOR VICTOR, R SILVEIRA NETO13:15 até 18:1589Melhorias e/ou ampliações de rede
Umbará / Sítio CercadoESTRADA DO GANCHINHO (nº 1410), R HELENA GRODZKI, R MARCAL GUARANI, R MARIA LOPES ARRUDA, R PROF PAULO RIBEIRO DA SILVA09:15 até 15:15145Melhorias e/ou ampliações de rede
FazendinhaR ALVARO JOSE DA COSTA, R SEZINANDO MARTINHO DA CRUZ10:15 até 17:1571Melhorias e/ou ampliações de rede
FazendinhaR ALVARO JOSE DA COSTA, R FRANCISCO TESSARI, R LEONARDO JAVORSKI, R MARCIO JOSE RECHE PINHELLI09:45 até 17:15159Melhorias e/ou ampliações de rede
CentroAL CABRAL, AL JULIA DA COSTA, AL PRINCESA IZABEL, R VISC DE NACAR09:15 até 12:1588Melhorias e/ou ampliações de rede
Cidade Industrial de Curitiba (CIC)R DES CID CAMPELO, R EUCLIDES FIGUEIREDO, R VICENTE MICHELOTTO09:15 até 13:1595Melhorias e/ou ampliações de rede

Outros dois desligamentos previstos (LES – 6006/2025 e LES – 5669/2025) para esta sexta-feira foram cancelados

