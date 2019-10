Já estão funcionando os novos ambulatórios do Centro de Atendimento Multiprofissional (CAM) de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Até pouco tempo atrás, os ambulatórios que funcionavam no local eram somente para o público adulto. Agora, estão sendo incluídos os serviços infantis, para melhorar a qualidade no atendimento em relação às especialidades: neurologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, oftalmologia e cardiologia infantil, além de nefrologia adulta.